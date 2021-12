Comeback nach "DSDS"-Aus: Dieter Bohlen hat einen neuen Job

Dieter Bohlen: TV-Projekt mit Pietro Lombardi?

Erst vor kurzem deutete der 67-Jährige an, dass er auch ein neues TV-Projekt plane. Dieter Bohlen teilte einen Screenshot eines BILD-Artikels, in dem der ehemalige "DSDS"-Gewinner Pietro Lombardi zitiert wurde und meinte, er würde mit Bohlen über gemeinsame Pläne sprechen. Vorwiegend ging es bei den Aussagen um Angebote diverser TV-Formate und um gemeinsame Fernsehsendungen, in der die beiden zukünftig auftreten könnten.