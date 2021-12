Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin Sarah Engels ist zum zweiten Mal Mama geworden. Auf Instagram verkündete sie die Baby-News mit einem süßen Bild und einem emotionalen Text. "Am 2.12.21 durften wir dich endlich in unsere Arme schließen und werden dich von nun an nie mehr loslassen. Papa, Mama und dein großer Bruder lieben dich unendlich und sind voller Glück und Stolz", teilte die Sängerin ihren Fans mit. Vater des Kindes ist Engels' Ehemann, der deutsche Fußballspieler Julian Engels, geborener Büscher.

Pietro Lobardi gratuliert Sarah zur Geburt ihrer Tochter

Doch auch Sarahs Ex-Mann Pietro Lombardi freut sich über den Nachwuchs. Für ihn gehört die kleine Solea Liana Engels natürlich zur Familie. In einer Instagram-Story teilte der Sänger das Bild, das seine Ex-Frau bei der Bekanntgabe ihrer Tochter veröffentlicht hatte und sicherte den frischgebackenen Eltern seine Unterstützung zu.

"Sarah, Julian, Glückwunsch zu Eurer Prinzessin. Und wenn was ist, Onkel ist da", schrieb Pietro Lombardi dazu.