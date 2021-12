Sarah Engels erneut Mutter geworden: Erstes Foto und Name ihres Babys

Erfreuliche Nachrichten von Sarah Engels: Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Auf Instagram verkündete die stolze Mama die Baby-News mit einem süßen Bild und einem emotionalen Text.

Zweites Kind ist da

Auf der Social Media Plattform teilte die Sängerin ein Foto, auf dem zwei erwachsene Hände mit der eines Babys zu sehen sind. Dazu schrieb der "Love is Love"-Star: "Am 2.12.21 durften wir dich endlich in unsere Arme schließen und werden dich von nun an nie mehr loslassen. Papa, Mama und dein großer Bruder lieben dich unendlich und sind voller Glück und Stolz." Vater des Kindes ist Engels' Ehemann, der deutsche Fußballspieler Julian Engels, geborener Büscher.