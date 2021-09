Seelenstriptease unter Tränen: Pietro Lombardi geht mit sich selbst hart ins Gericht

Pietro Lombardi hat sich in einem neuen Video auf Instagram zurückgemeldet. Nach einer längeren Auszeit erklärt er, wieso er sich eine berufliche Pause gegönnt habe. Mit Reue blickt der 29-Jährige in dem Clip auf die vergangenen Monate zurück. "Es war zu viel auf einmal. Ich habe mich selbst verloren", teilt der Musiker seinen Followern mit. "Irgendwas hat mir gefehlt. [...] Ich war komplett leer und musste mich neu finden." Was folgt, ist ein Seelenstriptease, in dem sich Lombardi so schonungslos ehrlich wie schon lange nicht mehr gibt.

Pietro Lombardi: Wollte mit Reichtum Frauen beeindrucken

Offen spricht Lombardi über vergangene Fehltritte und geht dabei mit sich selbst hart ins Gericht. "Ich bin ein Angeber geworden", stellt er fest. Er habe sich irgendwann posend zwischen Uhren und teuren Autos wiedergefunden - da habe er den Pietro verloren, "der ich eigentlich bin".

Und wozu das Ganze? Er habe versucht, seine private Leere mit materiellen Gütern zu kompensieren. "Man sieht den Erfolg, aber etwas hat mir gefehlt", erzählt er. Er wollte zeigen, was er hat. Nicht nur die Leute im allgemein habe er zu beeindrucken versucht. Vor allem potenzielle Partnerinnen wollte er mit seinem zur Schau gestellten Wohlstand überzeugen. Er habe versucht, sich Liebe und Aufmerksamkeit zu erkaufen.