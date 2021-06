Liebescomeback für Pietro Lombardi mit Laura? Jetzt packt Insider aus

Vor gar nicht allzu langer Zeit machte Pietro Lombardi unmissverständlich klar, dass ein Liebes-Comeback mit seiner Ex-Freundin Laura Maria für ihn nicht infrage käme. "Für mich persönlich war ich Mittel zum Zweck, aber das spielt auch jetzt keine Rolle mehr", ärgerte er sich noch im März. "Wir sind kein Paar mehr und werden kein Paar mehr", erklärte der Sänger seinen Fans nach der Trennung außerem auf Instagram. "Es sollte eben nicht sein."

Doch sollte es sich der 29-Jährige etwa anders überlegt haben?

Lombardi und Laura Maria: Unterwegs in den gemeinsamen Urlaub?

Berichten zufolge sollen Lombardi und die Influencerin jetzt im gemeinsamen Urlaub gesichtet worden sein. So berichtete unter anderem Promiflash, dass die beiden am Düsseldorfer Flughafen gesehen worden seien. Dem Promiportal soll von einem Leser ein Foto zugespielt worden sein, auf dem der Musiker und die Influencerin zusammen in der Warteschlange für den Check-in stehen.

Während sie darauf warteten einzuchecken, sollen sie einem Insider zufolge "sehr vertraut und innig" gewirkt haben. "Als wäre nie etwas gewesen."

Zuvor hatte Laura Maria auf Instagram kundgetan, dass sie vorhabe, zu verreisen. "Mein Koffer ist gepackt, gleich geht es für mich an den Flughafen. Ihr werdet später sehen, wo es für mich hingeht. Ich werde euch mitnehmen, ich mach eine Roomtour", hatte sie ihren Followern erzählt. Später teilte sie Urlaubsfotos auf Instagram.