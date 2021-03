"Mittel zum Zweck": Pietro Lombardi rechnet mit Ex Laura ab

Lomardi entschuldigt sich bei Ex-Frau Sarah

Er sei trotzdem von sich selbst enttäuscht, so der Vater eines fünfjährigen Sohnes. Auch an seine Ex-Frau Sarah richtet Lombardi das Wort: "Ich will mich auch bei dir entschuldigen", sagt er, "auch wenn es mir extrem schwer fällt. Denn ich war zu dir nicht immer korrekt."

"Ich war wahrscheinlich nicht der Vater, den du dir gewünscht hast, für den Kleinen, weil ich einfach extrem durcheinander war und das tut mir natürlich auch weh", gesteht der Sänger.

Im März 2013 hatte Pietro Lombardi seine ehemalige DSDS-Finalgegnerin Sarah Engels, mit der er seit 2011 liiert war, geheiratet. Im Juni 2015 kam Sohn Alessio zur Welt.Das Paar trennte sich im Oktober 2016. Die Ehe wurde 2019 geschieden. Sarah Lombardi hat sich vergangenen November mit Fußballer Julian Büscher verlobt, wie sie auf ihrem Instagram-Account bekannt gab.