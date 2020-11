Trennung mit Laura Maria endgültig: Pietro Lombardi zieht bitteren Schlussstrich

Ende Oktober hatte Piedro Lombardi bereits angedeutet, dass seine Beziehung mit Laura Maria in der Krise stecke.

Auf Instagram erklärte der 28-Jährige, wieso er sich in letzter Zeit weniger an Laura Marias Seite gezeigt hat. "Ihr seht mich und Laura derzeit etwas weniger. Wir haben gerade eine etwas schwierige Phase", so Lombardi ganz offen.

"Ich bin kein perfekter Mensch, ich bin ein Chaosmensch. Das ist auch für Laura gerade keine einfache Situation", fügt der 28-Jährige hinzu.