Dieter Bohlen: TV-Comeback mit Pietro Lombardi?

18 Jahre lang war Dieter Bohlen für viele Zuseher das Aushängeschild der RTL-Sendung "Deutschland sucht den Superstar". In der nächsten Staffel wird der ehemalige "Modern Talking"-Star allerdings zum ersten Mal nicht in der Jury der Castingshow zu sehen sein. Stattdessen holte sich der Fernsehsender unter anderem Florian Silbereisen als neuen Juror für das kommende Jahr. Auch "Das Supertalent" läuft aktuell ohne Bohlen. Nun warten einige Fans gespannt darauf, welchen Karriere-Schachzug Dieter Bohlen als Nächstes plant.

Dieter Bohlen: Neues Projekt mit Pietro Lombardi?

Der ehemalige "DSDS"-Gewinner Pietro Lombardi saß zwei Jahre lang an der Seite von Dieter Bohlen in der Jury der bekannten Gesangsshow. Die beiden verbindet auch privat eine Freundschaft. Auf Instagram beantwortete der Sänger am Wochenende diverse Fragen seiner über zwei Millionen Follower. Ein Nutzer wollte zum Beispiel wissen, wann denn der 29-Jährige wieder im TV zu sehen sein wird.