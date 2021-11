Kaum wiederzuerkennen: Lindsay Lohan feiert Film-Comeback

Um 2000 herum feierte Lindsay Lohan in jungen Jahren große Erfolge mit Disney-Filmen wie "Ein Zwilling kommt selten allein" und "Freaky Friday". Doch dann wurde es um Filmrollen des einstigen Kinderstars plötzlich still und Lohan sorgte eher als Skandal-Partygirl und mit ihrer Alkoholsucht für Schlagzeilen. Nach einigen gescheiterten Comeback-Versuchen scheint es mit Lohans Karriere nun endlich wieder bergauf zu gehen. Der Streaming-Gigant Netflix verkündete letzte Woche, es wäre eine Zusammenarbeit mit der Schauspielerin geplant. Auch Lohan selbst äußerte sich jetzt auf ihrer Instagram-Seite zu ihrem neuesten Projekt. An der Seite von "Glee"-Darsteller Chord Overstreet wird Lohan die weibliche Hauptrolle in einer romantischen Komödie spielen. Ein Titel sei noch keiner bekannt und Fans müssen sich leider auch bezüglich der Veröffentlichung noch ein wenig gedulden. Der Weihnachtsstreifen soll nämlich erst Ende 2022 erscheinen.

Prominente Unterstützung

Nicht nur Netflix, auch Lohan rührt bereits die Werbetrommel für ihren neuen Film. Auf Instagram teilte sie ebenfalls ein Bild zur Produktion, auf dem sie in Großaufnahme zu sehen ist und begeisterte damit nicht nur ihre Fans, sondern erhielt auch Zuspruch von namhaften Kolleginnen. "Der Club der Teufelinnen"-Star Diane Keaton freute sich mit Lindsay Lohan und kommentierte das Foto mit Applaus-Emojis. Auch Sarah Paulson, bekannt aus Erfolgsserien wie "American Horror Story" und dem Blockbuster "Oceans 8", brachte ihre Unterstützung zum Ausdruck. Lohans ehemaliger "Girls Club"-Kollege Jonathan Bennett schreibt sogar: "Du bist der Superstar der Superstars".