Was treibt eigentlich Skandalnudel Lindsay Lohan?

Es ist über 20 Jahre her, dass Lindsay Lohan in "Ein Zwilling kommt selten allein" im Alter von 12 Jahren ihr Kinodebüt hab. In den Nuller-Jahren wurde die Tochter einer Managerin und eines Börsenmaklers zunächst als angesagter Nachwuchsstar gehandelt. Doch schon bald folgte der Absturz. Private und rechtliche Probleme brachten den ehemaligen Kinderstar ins Straucheln. In den letzten Jahren ist es stetig immer ruhiger geworden um die einstige Skandalnudel, die schon mit Alkohol- und Drogenproblemen von sich reden machte.

Das neue, skandalfreie Leben der Lindsay Lohan

Aber was treibt Lindsay Lohan jetzt? Seit Mitte der 2010er Jahre hat sich die einst vielversprechende Schauspielerin ziemlich zurückgehalten. Immer wieder bemühte sich Lohan um ein Comeback, aber keines ihrer jüngsten Projekte hat das Publikum angesprochen.

Öffentliche Aufritte absolviert der ehemalige Kinderstar nur noch selten. Selbst Paparazzi bekommen die 34-Jährige nicht mehr wirklich vor die Linse - was unter anderem daran liegen könnte, dass sie Hollywood den Rücken gekehrt und sich in Dubai still und heimlich ein neues Zuhause geschaffen hat.