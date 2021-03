Was treibt eigentlich 90er-It-Girl Chloe Sevigny?

Sie wurde von der Straße weggecastet und ist seitdem gut im Geschäft. 1993 wurde Chloe Sevigny an einem Zeitungsstand im East Village von einer Mode-Redakteurin angesprochen, der Sevignys außergewöhnlichem Kleidungsstil aufgefallen war. Eine Zeit lang jobbte die in der Kleinstadt Darien im US-Bundesstaat Connecticut aufgewachsene Tochter einer Grundschullehrerin und eines Innenraummalers als Model. 1995 avancierte sie in ihrer Rolle der Jenny im Independent-Drama "Kids" über Nacht zum Gesicht einer Generation, nachdem ihr ehemaliger Lebensgefährte Harmony Korine, der das Drehbuch zum Film geschrieben hat, dem Regisseur empfahl hatte.

It-Girl mit Mut zur Kontroverse

Dem Independent-Film ist die heute 46-Jährige seitdem treu geblieben. Dabei schreckt Sevigny, die mit 18 ihr Elternhaus verließ, um sich ein Apartment im Newy Yorker Stadtteil Brooklyn zu mieten, auch vor kontroversen Rollen nicht zurück.

So erregte Sevigny 2003 mit dem Film "Brown Bunny" Aufsehen, als sie Oralverkehr an Vincent Gallo vollzog - was in den USA für Proteste sorgte. 2010 wurde das ehemalige Model für ihre Nebenrolle als fundamentalistische Mormonin und Ehefrau eines Polygamisten in der TV-Serie "Big Love" mit einem Golden Globe ausgezeichnet. In der britischen Fernsehserie "Hit & Miss" war sie als transweibliche Auftragskillerin zu sehen.