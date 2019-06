Der tiefe Fall der Lindsay Lohan: Aus für MTV-Reality-Show

Die Quelle fügte hinzu, dass die Show "zu wenig Drama" zu bieten hatte. "Sie wollten 'Zusammenbrüche' sehen. Aber an so einem Punkt in ihrem Leben steht Lindsay nicht mehr. Ihr Leben muss nicht im Fernsehen gezeigt werden; es wird ohnehin von den Zeitungen darüber berichtet", so der Insider.

Ein weiterer Insider aus dem Umfeld vom MTV erzählte, dass man immer noch versuche, die Sendung zu retten. Dementgegen bestätigte ein Sprecher der Schauspielerin: "Sie wird keine weitere Staffel drehen."