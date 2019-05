Paris Hilton beleidigt ehemalige Busenfreundin Lindsay Lohan

In einer TV-Show wurde Hotelerbin Paris Hilton dazu aufgefordert, drei nette Dinge über Lindsay Lohan zu sagen. Das gelang dem IT-Girl aber eher schlecht als recht.

"Paris, sag' drei nette Dinge über Lindsay Lohan"

Paris Hilton war am Dienstag bei "Watch What Happens Live" zu Gast. Dort sollte sie bei einem Spiel nette Dinge über Lohan sagen.

" Paris, du hast gesagt, du möchtest deinen Namen nie wieder im selben Satz wie den von Lindsay Lohan hören", leitete Talkmaster Andy Cohen "Plead the Fifth" ein.

Bei dem Spiel werden verschiedene Fragen gestellt - eine davon muss nicht beantworten werden. Stattdessen kann man "I Plead the Fifth" sagen und die Aussage verweigern.