Hilton vs. Lohan: Wie aus Freundinnen Feindinnen wurden

Klare Ansage gegen Lohan

Paris machte am Montag am Flughafen LAX in Los Angeles eindeutig klar, mit wem gewisse Fehden tot und begraben sind, und mit wem weiterhin lebendig und aufrecht. So lobte die Hotelerbin Freundin Kim Kardashian in allerhöchsten Tönen, ging sogar so weit Kim eine Art Wundertäter zu nennen. Kardashian hatte es mit ihrem Besuch im Weißen Haus bei US-Präsident Donald Trump kürzlich geschafft, die verurteilte Alice Johnson aus dem Gefängnis zu holen.