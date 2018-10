Freunde besorgt um Lindsay Lohans Geisteszustand

Vor zwei Tagen machte Lindsay Lohan mit einem verstörenden Video auf sich aufmerksam. Die Schauspielerin filmte sich live dabei, wie sie versuchte, einer obdachlosen Familie die Kinder wegzunehmen und diese sogar des Menschenhandels bezichtigte. Nun zeigen sich Freunde der 32-Jährigen besorgt um ihren Geisteszustand.

Lohan will obdachloser Familie Kinder wegnehmen

In dem Video hatte die Schauspielerin, die gerade in Moskau unterwegs war, einer obdachlosen, vierköpfigen Familie ein Hotelzimmer für die Nacht angeboten.

Zu hören ist, wie Lohan sagt: "Hallo alle zusammen. Ich möchte euch einfach nur eine Familie zeigen, die ich getroffen habe. Eine Flüchtlingsfamilie aus Syrien, um die ich mir wirklich Sorgen mache. Sie brauchen wirklich Hilfe."

Der "Mean Girls"-Star richtete sich dann direkt an die Kinder: "Wollt ihr mit mir kommen? Kommt mit mir, ich passe auf euch auf. Wollt ihr in einem Hotelzimmer übernachten? Wollt ihr Filme anschauen? Es wäre so cool, einen Film auf einem Fernseher oder Computer anzusehen."