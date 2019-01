Lindsay Lohans Comeback als Reality-Star

Die Schauspielerin warb in der Talk-Sendung für ihre neue Reality-Show " Lindsay Lohan's Beach Club". In der Serie werden Lohan und ihre Mitarbeiter bei der Arbeit im Club von Kameras begleitet. Die erste Folge wird am 8. Jänner auf MTV ausgestrahlt.

Keine Zeit für Alkohol und Drogen

Stephanopoulos fragte Lohan auch, ob es nicht ein Problem für sie sei, in einem Club zu arbeiten. Denn in der Vergangenheit war Lohan für Alkoholprobleme und Drogenmissbrauch bekannt gewesen.

"Nein, ich führe das Geschäft, also habe ich für so etwas keine Zeit", antwortete sie. "Die Leute haben so viele negative Sachen über mich gesagt, wenn ich in Clubs ausgegangen bin und getanzt habe, Spaß hatte. Ich will, dass Leute die positive Seite daran sehen, anstatt immer das Negative zu finden."