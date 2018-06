Lindsay Lohan genießt ihr Leben und ihre Privatsphäre in Dubai

Die Schauspielerin Lindsay Lohan genießt ihr Leben und ihre Privatsphäre im Emirat Dubai abseits des Promi-Wirbels in den USA. "Es ist der sicherste Ort. Es fordert einen weniger. In Amerika heißt es immer "Go go go go go!"", sagte Lohan der New York Times.

Abseits der Kardashians

"Ich muss keine Nachrichten einschalten und etwas über die Kardashians sehen. Ich muss überhaupt nichts mehr sehen. Ich entscheide, was ich sehe und wie ich leben will", erzählte die Schauspielerin. Sie habe auch nicht vor, in absehbarer Zeit aus Dubai wegzuziehen.