Ist Lindsay Lohan zum Islam konvertiert?

"Er öffnet mir spirituelle Türen, um eine andere wahre Bedeutung zu finden. Das ist es, wonach ich suche", so Hollywood-Schauspielerin Lindsay Lohan 2016 in einer türkischen Talkshow über den Koran. Auch besuchte sie im vergangenen Oktober syrische Flüchtlingskinder - ebenfalls in der Türkei.

Jetzt löschte sie sämtliche Bilder ihres Instagram-Accounts und hinterließ dort eine Botschaft: Die arabische Grußformel "Alaikum salam" (Anmerk. d. Red.: "Friede sei mit dir").

Foto: /Facebook/Lindsay Lohan Und schon wird spekuliert, dass die 30-jährige zum Islam konvertiert ist. Bestätigung gibt es bis dato noch keine, aber einige gläubige Muslime haben sie via World Wide Web schon willkommen geheißen und begrüßen das Kino-Starlet in der Glaubensgemeinschaft.