Richard Lugner lauert auf Life-Ball-Gast Lindsay Lohan

177.000 Euro, das ist der Betrag den It-Girl und US-Schauspieler Lindsay Lohan Baumeister Richard Lugner schuldet. 2010 sollte sie ja sein Stargast am Opernball werden, ließ den Mörtel-King aber sitzen und tauchte nie in Wien auf.

Bis jetzt, denn am 8. Juni hat sie sich zum Life Ball angesagt, wo sie in der Style-Jury Platz nehmen soll. Und der Baumeister scharrt schon in den Startlöchern.

"Wir haben ein Urteil gegen ihr Unternehmen und es wird derzeit geprüft, ob wie eine Taschenpfändung vornehmen können", so Lugner auf KURIER-Anfrage. "Ihre derzeitige Wohnadresse ist in Dubai und obwohl sie dort gesehen wird, ist ihre Post nicht zustellbar. Dasselbe Spiel gab es in London und in den USA", so Lugner. Spannend!