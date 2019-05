Gery Keszlers emotionaler Life-Ball-Abschied

„Ich wäre der Stadt Wien extrem dankbar, wenn der Bürgermeister die Zahlen veröffentlicht“, meinte Keszler.

„Wenn wir ein Wirtschaftsunternehmen wären, dann wären wir heute reich, aber wir haben die 30 Millionen Euro Gewinn, die wir erwirtschaftet haben zur Gänze für die Unterstützung von HIV Positiven und an AIDS erkrankten Menschen weitergegeben – so wie es in unseren Vereinsstatuten steht“, sagte die Kassierin von Life+, Gerlinde Hecht.

Man wolle sich heuer würdig vom Life Ball („Es war uns wirklich eine Ehre und mir ein Lebensbedürfnis“, so Keszler) verabschieden und daran arbeiten, dass es eine unvergessliche Nacht wird.

Und dafür sollen auch Roncalli-Zirkusdirektor Bernhard Paul sorgen. "In den 43 Jahren in denen es den Circus Roncalli gibt, waren wir immer gerne, wenn es uns möglich war, an Benefizveranstaltungen als Partner beteiligt. Der Life Ball in diesem Jahr steht unter dem Motto „Circus". Da wir seit fast 40 Jahren auf der Reise zum Regenbogen sind, denke ich harmoniert die Zusammenarbeit auf das Beste. Da der Life Ball auch mit der Stadt Wien kooperiert und wir seit vielen Jahren mit der Stadt Wien gut zusammenarbeiten, war es eine Selbstverständlichkeit, auf die Frage, ob wir einen Beitrag zum Life Ball leisten können, mit JA zu antworten", so Paul, der leider nicht vor orts ein konnte. Er feierte seinen 72. Geburtstag.