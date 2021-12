"Full House"-Star Lori Loughlin: Karriere-Comeback nach Gefängnisaufenthalt

2020 hatte ein Gericht die aus der Serie "Full House" bekannte Schauspielerin Lori Loughlin zu zwei beziehungsweise fünf Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe wegen Betrugs verurteilt. Die Serien-Darstellerin und ihr Ehemann Mossimo Giannulli haben 500.000 Dollar an einen Drahtzieher gezahlt, um ihre beiden Töchter fälschlicherweise als Ruderinnen auszugeben und sie über das Sportteam an der USC-Hochschule in Kalifornien unterzubringen. Der Betrugsskandal ging weltweit durch die Medien. Wieder auf freiem Fuß, stand Loughlin nun vor der Kamera.

Lori Loughlin: Schauspiel-Comeback

Fast drei Jahre, nachdem sie das letzte Mal auf den Fernsehbildschirmen zu sehen war, kehrte die 57-Jährige in ihre Rolle als Abigail Stanton für die zweite Staffel der amerikanischen Serie "When Hope Calls" zurück. Am vergangenen Samstag wurde der Start mit einer zweiteiligen Premierenfolge gefeiert, in der die Schauspielerin prominent zu sehen war.