Georgina Rodriguez: Der fulminante Aufstieg von Cristiano Ronaldos Freundin

Laut Daily Mail soll die geschäftige Fußballer-Freundin inzwischen ein beachtliches Vermögen von fast 23,6 Millionen Dollar gescheffelt haben.

In der Sportszene werde die 27-Jährige, die gerade erst das Cover der Cosmopolitan zierte, schon längst als "Super-WAG" angepriesen – ein Begriff, der in Fußballkreisen für Kicker-Ehefrauen oder deren Freundinnen wie Victoria Beckham geprägt wurde, die selbst Megastars sind. Denn Rodriguez soll kurz davor sein, in einer eigene Netflix-Produktion über ihr Leben mitzuspielen. Angesagte Marken sollen sich zudem darum reißen, ihre Produkte in den sozialen Meiden von Ronaldos Partnerin bewerben zu lassen.