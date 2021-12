"SATC"-Star Chris Noth: Erste Konsequenzen nach Vergewaltigungsvorwürfen

Weiters hieß es: "Da wir mehr erfahren möchten, haben wir die Werbung für dieses Video eingestellt und die dazugehörigen Social-Media-Beiträge archiviert." Der Clip war erst vor einigen Tagen als Reaktion auf eine Szene in der "SATC"-Neuauflage "And Just Like That..." erschienen und gemeinsam mit Schauspieler Ryan Reynolds produziert worden.

Chris Noth: Erste Stellungnahme

Noth wies die Vorwürfe zurück und und sagte, für ihn habe "Einverständnis" geherrscht. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP nahm der 67-Jährige Stellung zu den Vorwürfen: "Die Anschuldigungen gegen mich, die von Personen erhoben werden, die ich vor Jahren oder sogar Jahrzehnten getroffen habe, sind kategorisch falsch. Ich weiß nicht genau, warum sie jetzt auftauchen, aber ich weiß eines: Ich habe diese Frauen nicht angegriffen."