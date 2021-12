Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall: Alles über die schmutzige Fehde der "SATC"-Diven

Seit Jahren wird in den Medien immer wieder von einem großen Streit zwischen den Schauspielerinnen Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker berichtet. Viele Fans sehen darin einen der Hauptgründe dafür, dass Erstere nicht in ihre beliebte Rolle der Samantha Jones im neuen "Sex and the City"-Ableger zurückkehrte. Erst vor wenigen Tagen äußerte sich auch Kollege Chris Noth dazu und heizte das Thema wieder auf.

Worum geht es bei dem Streit?

Angeblich hätte sich Kim Cattrall laufend darüber beschwert, dass sie weniger Gage und weniger Szenen als Parker in den gemeinsamen Produktionen bekommen würde. 2017 sei schon mal eine Fortsetzung von "Sex and the City" im Gespräch gewesen, doch bereits damals schloss sie aus, zurück in ihre Kult-Rolle zu schlüpfen.