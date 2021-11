TV-Comeback: 7 Erfolgsserien, die zurück auf den Bildschirm kommen

"Sex And The City"

Schon länger ist bekannt, dass es nach 23 Jahren seit Start der Kultserie und zwei Kinoadaptionen einen weiteren Nachfolger von der Serie "Sex and the City" geben wird. Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker kehrt dafür in die Ende des Jahres erscheinende Serie in ihre berühmte Rolle der Carrie Bradshaw zurück. Neben vielen weiteren bekannten Gesichtern des Originals, werden auch Schauspiel-Kolleginnen Cynthia Nixon und Kristin Davis wieder als Charlotte und Miranda zu sehen sein. Unter dem Titel "And Just Like That..." wird die Serie ab 9. Dezember auf Sky Comedy in deutscher Sprache gezeigt. Fans müssen allerdings leider auf den beliebten Charakter Samantha verzichten. Schauspielerin Kim Cattrall hatte sich gegen eine Rückkehr in die Serie entschieden. Dafür wird sie in diesen zwei anderen Serien-Comebacks dabei sein...