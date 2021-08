Sarah Jessica Parker: Ehekrise wegen "Sex and the City"?

Kriselt's etwa bei Sarah Jessica Parker und und ihrem Matthew Broderick? Nachdem die beiden schlecht gelaunt am Strand gesichtet wurden, brodelt die Gerüchteküche. Ein Klatschmagazin behauptet, die Beziehung des Paares würde unter Parkers aktuellen Dreharbeiten zur neuen "Sex and the City"-Serie leiden.

Sarah Jessica Parker soll Dreh-Stress mit heim nehmen

Die Gazette Woman's Day berichtet unter Berufung auf vermeintliche Insider, dass die "Sex and The City"-Hauptdarstellerin einen ziemlich herrischen Ton an den Tag legen soll, seit sie mit dem Dreh zu "And Just Like That" beschäftigt ist. Den Stress vom Set soll sie mit nach Hause bringen - worunter Broderick und die gemeinsamen Kinder leiden sollen.

Deswegen habe Parker bei ihrem Strandausflug auch so angespannt ausgesehen, spekuliert zumindest das Promi-Magazin.