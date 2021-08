Carrie & Mr. Big getrennt? Neue Fotos von "Sex and the City"-Set geben Hinweis

Eine schöne Überraschung für ihre Fans: Sarah Jessica Parker und Chris Noth haben Fotos von ihren "Sex and the City"-Charakteren Carrie Bradshaw und Mr. Big am New Yorker Set von "And Just Like That" auf Instagram geteilt.

Carrie und Mr. Big in "Sex and the City"-Fortsetzung getrennt?

Die Dreharbeiten für die HBO-Serie, die eine Fortstetzung von "Sex and the City" ist, sind bereits in vollem Gange. Mit dabei sind auch Hauptdarstellerin Carrie und ihr Serien-Ehemann Mr. Big, gespielt von Noth. Nachdem zuvor Fotos vom Set aufgetaucht waren, auf denen die beiden keine Eheringe trugen, vermuteten Fans, dass sich das berühmte On-Off-Serienpaar in "And Just Like That" trennen könnte.

Auf einem Foto, das Sarah Jessica Parker am Freitag veröffentlicht hat, ist der Ehering von Mr. Big aber prominent zu sehen. Mr. Big Carries hält auf dem bild Carries Gesicht zwischen seinen Händen, die strahlend seine Taille umfasst. Dabei ist Mr. Bigs Ehering zu sehen. "Diese beiden. Ich wette, sie sie bleiben heute Nacht lange auf", schrieb "Carrie" unter das Bild.