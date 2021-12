Sarah Jessica Parker zeigt ihren Sohn bei "Sex and the City"-Premiere

Viele Fans warten bereits gespannt auf die langersehnte Fortsetzung der Kultserie "Sex and the City". Am Mittwoch feierte die Neuauflage Premiere. Die gesamte Besetzung zeigte sich für den feierlichen Anlass auf dem roten Teppich in New York. Sarah Jessica Parker, die in der Serie die Hauptfigur der Kolumnistin Carrie Bradshaw verkörpert, erschien in einer besonderen Begleitung. Die Schauspielerin kam nicht nur an der Seite ihres Mannes Matthew Broderick, sondern auch in der ihres Sohnes.

Parker: Familienausflug zur "Sex and the City"-Premiere

Normalerweise gibt Parker über ihr Privatleben wenig preis und auch aktuelle Fotos ihrer Kinder hatte man bisher eher selten gesehen. Gemeinsame öffentliche Auftritte kamen daher auch kaum vor. Bei der Premiere der Serien-Fortsetzung machte die dreifache Mutter diesbezüglich aber eine Ausnahme. Sie zeigte sich mit ihrem 19-jährigen Sohn. James Wilkie Broderick ist der älteste von Parkers drei gemeinsamen Kindern mit ihrem Ehemann.