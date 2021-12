Millionen-Gage: Unglaubliches Angebot für Harry Styles

Sänger Harry Styles wurde Berichten zufolge für einen Auftritt eine Million Pfund in bar angeboten. Ein großzügiger Fan wolle angeblich unbedingt Silvester mit dem ehemaligen "One Direction"-Star verbringen. Für die beachtliche Summe soll der 27-Jährige als Stargast bei einer privaten Neujahrsfeier im Fontainebleau in Miami Beach, Florida, singen.

Harry Styles ist sich nicht sicher

Während das Angebot sicherlich verlockend war, sei sich der "Watermelon Sugar"-Star aber anscheinend dennoch nicht ganz sicher, ob er es annehmen soll. Zuerst sagte eine Quelle gegenüber The Sun, dass Harry Styles "sein Glück nicht fassen konnte, dass ihm eine Million Pfund angeboten wurden, um ein paar Lieder zu singen". Ein anderer Insider gab jedoch bekannt, dass der Sänger seine Meinung geändert habe und nicht mehr vorhätte, den privaten Auftritt zu machen, weil er stattdessen lieber den Jahreswechsel mit seiner Freundin Olivia Wilde verbringen möchte.