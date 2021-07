Harry Styles und Olivia Wilde im Liebesurlaub in Italien

Der britische Popsänger und Schauspieler Harry Styles und die US-Schauspierin Olivia Wilde gönnen sich derzeit eine Auszeit in Italien. Unerkannt sollte das Paar nicht bleiben. Wie mehrere US-Medien berichten, wurden die beiden beim Spazierengehen in der Toskana gesichtet. Laut dem Promiportal Page Six erhole sich Styles dort von den Dreharbeiten seines neuen Films "My Policeman", die in London stattfanden.

Wilde und Styles im Liebesurlaub

Wilde sei ihm demnach nachgereist. "Olivia war auch in London und hat Zeit mit ihren Kindern verbracht, die mit Jason dort sind", zitiert Page Six eine namentlich nicht genannte Quelle. Seit Wilde und Styles Anfang des Jahres gemeinsam auf einer Hochzeit gesichtet wurden, brodelt die Gerüchteküche. Die beiden haben ihre angebliche Liebe aber nie offiziell bestätigt.