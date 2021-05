Startet Harry Styles Handtaschen-Trend für Männer?

Bei dem Modell handelt es sich um einen Gucci-Klassiker, der einst nach der ehemaligen First Lady und Stilikone Jackie Kennedy benannt wurde. Nach fünf Jahrzehnten wurde "The Jackie" nun von Kreativdirektor Alessandro Michele als Teil der "Beloved"-Kollektion neu aufgelegt. Auch Stars wie Beyoncé und Rihanna lieben das Modell, vor allem mit dem ikonischen Bambusgriff.

An Männern hat man es jedoch noch selten gesehen. Dabei könnte Harry Styles mit seinem jüngsten Auftritt eine Fashion-Revolution anstoßen und auch andere Männer ermutigen, mit Mode zu experimentieren und öfter zur Tasche zu greifen. Die Zeiten, in denen Männer für das Tragen einer Handtasche verspottet werden - wie Joey Tribbiani in einer legendären "Friends"-Episode aus dem Jahr 1999 - gehören hoffentlich der Vergangenheit an.