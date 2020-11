Genderfluid, non-binary: Nicht Mann, nicht Frau - oder beides abwechselnd

„Seit einigen Jahren nehmen wir verstärkt wahr, dass sich Jugendliche unter dem Überbegriff ,non binary gender‘ definieren, sprich, sich nicht eindeutig einem Geschlecht im Sinne der strengen Zweigeschlechtlichkeit zuordnen“, berichtet Johannes Wahala, Psychotherapeut, Sexualwissenschafter und Leiter der Beratungsstelle Courage, die Mitglieder der LGBTQ+-Gemeinde und auch deren Angehörige unterstützt (www.courage-beratung.at). Manche switchen fließend zwischen traditionell weiblichen und männlichen Rollenbildern hin und her (genderfluid), andere lehnen die Kategorisierung in das Mann/Frau-Schema für sich grundsätzlich ab und bezeichnen sich stattdessen als non binary bzw. nichtbinär.