Harry Styles: Das neue Modevorbild der Männerwelt

Mit seinem Modemut kommt der 26-Jährige bei all jenen Fans besonders gut an, die nichts von althergebrachten Dos und Don’ts halten. Winkelmüller: „Männer sind heutzutage viel offener, was ihre Looks angeht. Für jene, die sich bewusst anders kleiden, gibt es eine breitflächigere Akzeptanz. Er steht sinnbildlich für alle, die sich nicht mehr in Schubladen stecken lassen.“

Er trage einfach, was ihm gefalle, sagte Styles in einem Guardian-Interview. Im Fall des aktuellen Vogue-Covers handelt es sich um ein Kleid und einen Blazer – beides von Gucci-Designer Alessandro Michele entworfen. „Ich will, dass Dinge nach etwas Bestimmtem aussehen. Nicht, weil es mich homo- oder heterosexuell aussehen lässt, oder weil es mich bisexuell aussehen lässt. Sondern weil ich finde, dass es cool aussieht.“