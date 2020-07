Trend-Vorschau: Was Mann im Sommer 2021 trägt

Farbenfroh

Das Modehaus Etro lud seine Gäste zu einer Show mit strengen Abstandsregeln im Four Seasons Hotel. Lila Sakkos zu Hemden in Rosa und auch ein pinkfarbener Look von Kopf bis Fuß war zu sehen: Der modeinteressierte Mann soll seine Lust auf Farbe bitte ausleben. Für kühle Sommertage wird eine kunstvoll bedruckte Jeansjacke vorgeschlagen. Dazu Loafers, in die man jedoch nicht bloßfüßig schlüpft. Sichtbare knallige Socken bleiben auch weiterhin Trend – zumindest auf dem Laufsteg. maria zelenko