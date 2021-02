Olivia Wilde schwärmt von 10 Jahre jüngerem Harry Styles

Im Jänner wurde bekannt, dass Schauspielerin Olivia Wilde nach ihrer Trennung von Jason Sudeikis den ehemaligen "One Direction"-Star Harry Styles datet. Gefunkt hat es offenbar am Set des Films "Don't Worry Darling", bei dem die 36-Jährige Regie führt und in dem Styles als Schauspieler zu sehen ist - nachdem er Shia LaBeouf ersetzte, der von Wilde kurzerhand gekündigt worden war. Sie akzeptiere einfach keine "Arschlöcher am Set", hatte Wilde in Bezug auf LaBeouf verlautbart, der sich derzeit mit Missbrauchs-Vorwürfen konfrontiert sieht und sich deswegen auch in Therapie begeben hat.

Olivia Wilde schwärmt von Harry Styles

Ihre Entscheidung hatte auch privat Konsequenzen für die zweifache Mutter: LaBeoufs Ersatz Harry Styles hat es Wilde so sehr angetan, dass sie ein Paar geworden sind. "Es hat sofort gepasst. Sie sind beide sehr künstlerische, leidenschaftliche Menschen und jeder hat sofort gesehen, dass da die Funken flogen", hatte eine dem Paar nahestehende Quelle erst kürzlich der britischen Sun anvertraut - während ein anderer Insider das Gerücht verbreitet, Wildes Beziehung mit Styles sei der wahre Grund für ihre Trennung von Sudeikis, mit dem sie seit 2011 liiert war und mit dem sie einen Sohn und eine Tochter hat.