"Big Bang Theory"-Star Kaley Cuocos Liebes-Post ging gehörig nach hinten los

Ein Valentinsposting für ihren Ehemann Karl Cook ist Schauspielerin Kaley Cuoco nun zum Verhängnis geworden. Mit ihrer Liebesnachricht an Cook hat sie ihrem Ex Johnny Galecki nämlich gleichzeitig unabsichtlich eine virtuelle Ohrfeige verpasst. "Alles Gute zu fünf gemeinsamen Jahren an die verrückteste Person, die ich kenne!", schrieb Cuoco zu einem Foto, dass sie küssend mit Cook zeigt. "Ich erinnere mich nicht an einen Moment bevor du in mein Leben eingetreten bist. Was für ein langweiliges Leben das gewesen sein muss!"