"Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco: "Ich bin eine furchtbar schlechte Lügnerin"

Was war es, das Sie an der Rolle und der Geschichte so anzog? Sie sind ja auch Produzentin an der Serie. War es, dass Cassie so ganz anders ist als Penny?

Ich war nicht verzweifelt auf der Suche nach einer Rolle, die das Gegenteil von „Big Bang Theory“ war, aber als ich das Buch las, war ich begeistert. Sie hat so viele Charakterschwächen, aber das ist faszinierend, denn sie ist gleichzeitig auch sehr stark. Die Balance der Emotionen hat mich hier interessiert, und dass es für mich als Schauspielerin eine Herausforderung war.

Sie hat diese Schuldgefühle, glaubt, dass sie ihn umgebracht hat und sich nicht mehr erinnern kann. Warum läuft sie davon?

Ich habe sehr viel recherchiert und herausgefunden, dass das eine sehr typische Reaktion auf eine traumatische Erfahrung ist. Man panikt, ist im Schockzustand und das Hirn spielt nicht mehr mit. Sie rennt weg, tut so, als wäre es alles nicht passiert, obwohl sie im tiefsten Inneren weiß, dass sie nicht die Täterin ist.

Können Sie sich mit dieser Reaktion identifizieren?

Gar nicht. Ich bin eine furchtbar schlechte Lügnerin, mir sieht man es gleich an. Ich wäre vermutlich in die Hotellobby gerannt und laut geschrien, was passiert ist.