"Spuk in Bly Manor" auf Netflix: Gruseln für Geduldige

„Spuk in Bly Manor“ verzichtet weitgehend auf klassische Schockmomente, sondern versucht subtil Spannung aufzubauen. Da sieht man im Hintergrund mal eine Gestalt vorbeihuschen, ohne dass sofort etwas passiert. Stattdessen konzentriert sich die Serie in den ersten Folgen auf Rückblenden und die durchaus interessanten Geschichten der Protagonisten. Neben Au-pair Dani lernt man so auch die Bediensteten von Bly Manor näher kennen, etwa Haushälterin Hanna (T’Nia Miller) und Koch Owen (Rahul Kohli).

Zwischendurch vergisst man aber mitunter, dass man es hier mit einer Horrorserie zu tun hat. Aber, so steht’s auch im Presseheft, es soll sich ja eigentlich um eine Liebesgeschichte handeln. Was für all jene, die nicht die größten Horrorfans sind, ganz angenehm ist. Neun einstündige Folgen hätte man dafür aber vermutlich nicht gebraucht.