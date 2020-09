5 Serien, auf die wir uns im Oktober bei Netflix & Co freuen

1. The Walking Dead: World Beyond

Eigentlich hätte die Serie bereits im Frühjahr starten sollen, nun ist es so weit: Nach "Fear The Walking Dead" erscheint das zweite Spin-off aus dem "The Walking Dead"-Universum. Dieses Mal spielt die Handlung in der Zukunft, wo die erste Generation in der Zombie-Apokalypse erwachsen wird.

"The Walking Dead: World Beyond" ist ab 2. Oktober bei Amazon Prime Video zu sehen