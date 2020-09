"Ratched" auf Netflix: Der Teufel trägt einen Arztkittel

Sechs Monate danach geht es weiter und Mildred Ratched rückt zum ersten Mal ins Bild. Die gelernte Krankenschwester reist mit dem Auto nach Lucia in Nordkalifornien. Dort möchte sie eine Stelle an der Nervenheilanstalt, in die der psychisch kranke Killer Edmund Tolleson (Finn Wittrock), verantwortlich für das Pfarrhaus-Massaker, überstellt wird.

Dass es dort keine Arbeit gibt, ist für die selbstbewusste wie zielstrebige Mildred Ratched aber kein großes Hindernis. Was danach folgt, ist fesselnd und schauspielerisch herausragend.

„Ratched“ ist eine sehenswerte Hochglanz-Produktion, in der eine despotische und durchtriebene Krankenschwester – angetrieben durch ihre Einsamkeit – ihr teuflisches Spiel spielt. Zu sehen auf Netflix. Weise