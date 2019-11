Abschied von "Big Bang Theory": Die Couch am Ende des Universums

Und was für eine. Die Serie um die tief in der Popkultur – Star Wars, Star Trek, Comics, Games – verwurzelten Physiker-Nerds hat selbst wiederum die Popkultur geprägt wie keine andere. Ja, auch nicht „Game Of Thrones“ oder „ Breaking Bad“. Denn die Kultur, die „Big Bang Theory“ aus der Schmuddel- bzw. Teenager-Ecke geholt und mitten in den TV-Hauptabend gebeamt hat, ist zur vorherrschenden geworden.

In den Kinocharts gibt es außer Superhelden eigentlich nur noch animierte Superhelden und versprengte Fantasy-Abenteuer. Und in dem starken Jahrzehnt seit dem Start von „Big Bang Theory“ (2007) sind diejenigen, die sich mit dieser Art Kultur auskennen, vom potenziellen Schulhof-Watschenopfer zu den neuen Helden geworden.

Die Nerds beherrschen die Wirtschaft – liebe Grüße an Google, Facebook, Amazon und Elon Musk, der zwischen Heldenfantasien und Spinnertum selbst ein würdiger Hauptdarsteller der „Big Bang Theory“ wäre.