Olivia Wilde spricht erstmals über ihre Beziehung mit Harry Styles

Generell wolle sie aber ihr Privatleben auch in Zukunft nicht weiter ausführlich kommentieren. Dennoch sprach sie sich kurz über die bisher auch immer wieder negative Berichterstattung zu ihrer Beziehung mit dem 10 Jahre jüngeren Styles aus: "Es ist offensichtlich sehr verlockend, eine falsche Behauptung zu korrigieren. Aber ich denke, dir wird irgendwann klar, dass es egal ist, was Fremde über dich denken, wenn du wirklich glücklich bist. Für dich selbst zählt nur, was real ist und was du liebst und wen du liebst.“