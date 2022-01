Missbrauchsvorwürfe und Alkoholprobleme: Freunde besorgt um Chris Noth

Nachdem er als "Mr. Big" in der "Sex and The City"-Fortsetzung "And Just Like That" sein großes Serien-Comeback gefeiert hatte, nahm das Jahr 2021 ein böses Ende für Chris Noth. Mehrere Frauen beschuldigten den Schauspieler kurz vor Weihnachten zum Teil schwerer sexueller Übergriffe. Inzwischen scheint auch seine Ehe auf der Kippe zu stehen. Page Six hatte zuletzt berichtet, dass Noths Beziehung zu der Mutter seiner beiden Kinder, Tara Wilson, "an einem seidenen Faden hängt."

Chris Noth: Freunde besorgt um "Mr. Big"

Auch die Karriere des US-Stars könnte ein jähes Ende nehmen. Nach den Anschuldigungen des sexuellen Missbrauchs hatten sich zunächst seine "Sex and the City"-Kolleginnen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis öffentlich von Noth distanziert. "Wir sind zutiefst erschüttert über die Anschuldigungen gegen Chris Noth", hieß es unter anderem in einer Mittelung der drei Schauspielerinnen. "Wir unterstützen die Frauen, die sich gemeldet und ihre schmerzlichen Erfahrungen mitgeteilt haben. Wir wissen, dass dies eine sehr schwierige Sache sein muss, und wir sprechen ihnen dafür unsere Anerkennung aus."