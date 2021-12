Chris Noth: Ehekrise nach Vorwürfen sexueller Übergriffe?

Gerade erst konnte sich US-Schauspieler Chris Noth über sein Mr. Big-Comeback im "Sex and the City"-Spin-Off "And Just Like That" freuen - nun sieht sich der Serienstar mit bösen Anschuldigungen konfrontiert. Gleich mehrere Frauen beschuldigen den 67-Jährigen sexueller Übergriffe. Die Vorwürfe scheinen nicht nur auf das Images Noths sondern auch auf sein Privatleben negative Auswirkungen zu haben, denn wie Page Six berichtet, soll die Ehe des Schauspielers derzeit "an einem seidenen Faden hängen."

Chris Noth: Distanziert sich nun auch seine Ehefrau von ihm?

Das US-amerikanische Promiportal berichtet unter Berufung auf Insider, dass Noths Frau, die kanadische Schauspielerin Tara Wilson, ihren Ehering abgelegt haben soll. Der "Sex and the City"-Star soll derzeit in New York City weilen, während seine Frau in Los Angeles ist.

"Tara ist aufgebracht und die Dinge hängen am seidenen Faden", behauptet eine anonyme Quelle. "Sie will nur die Kinder beschützen. Das ist ihre oberste Priorität", so der Insider über Noths Ehefrau.