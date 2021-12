Nach Übergriffsvorwürfen: Weitere Anschuldigungen gegen Chris Noth

Am Donnerstag veröffentlichte The Hollywood Reporter einen erschütternden Artikel, in dem zwei Frauen unabhängig voneinander "Sex and the City"-Star Chris Noth sexuelle Übergriffe vorwarfen. Während der 67-Jährige die Anschuldigungen abstritt, wandte sich bereits sein Werbepartner, die Fitness-Marke Peloton, von ihm ab und nahm einen gemeinsamen Werbespot offline. Nun belastete eine weitere Person den "And Just Like That..."-Darsteller.

Chris Noth: Zoe Lister-Jones meldet sich ebenfalls

Schauspielerin Zoe Lister-Jones widmete Chris Noth einen längeren Instagram-Beitrag. In ihren Zeilen erhob die 39-Jährige ebenfalls Vorwürfe gegen ihn: "In meinen Zwanzigern arbeitete ich in einem Club in New York, der Chris Noth gehörte, und bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen er auftauchte, war er durchweg sexuell unangemessen gegenüber einer anderen weiblichen Promoterin." Sie hätte mit dem Schauspieler unter anderem auch während eines Gastauftritts in der Serie "Law and Order" zu tun gehabt.