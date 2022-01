Nach Enthüllungsdoku: "Playboy" distanziert sich von Hugh Hefner

In Amerika startete am 24. Jänner eine 10-teilige Enthüllungsdokumentation über "Playboy"-Gründer Hugh Hefner. Unter dem Titel "Secrets of Playboy" meldeten sich unter anderem ehemalige Partnerinnen und Mitarbeiter des Medienmoguls gegen ihn zu Wort und gaben dabei erschreckende Einblicke in das Leben mit und um den 2017 verstorbenen Hefner. Das aktuelle Führungsteam des "Playboy"-Unternehmens verurteilte die angeblichen "abscheulichen Handlungen" des verstorbenen Gründers in einem offenen Brief bereits vor der Premiere der Doku-Reihe.

"Playboy"-Unternehmen distanziert sich von Hefner

Seit dem Tod von Hefner sei im Unternehmen und im Magazin ein Engagement für "positive Veränderungen" unter der neuen Führung von "Playboy" passiert. "In erster Linie möchten wir sagen: Wir vertrauen und bestätigen Frauen und ihre Geschichten, und wir unterstützen nachdrücklich die Personen, die sich gemeldet haben, um ihre Erfahrungen zu teilen", heißt es in dem Brief. "Als Marke mit Sex-Positivität im Kern glauben wir, dass Sicherheit und Verantwortlichkeit von größter Bedeutung sind, und alles andere ist unentschuldbar."