Was sie (vielleicht) noch nicht über Walt Disney wussten

Alles begann mit einem Zeichenblock, den ein kleiner Bub von seiner Tante geschenkt bekommen hat. Der Rest ist Filmgeschichte – denn Walt Disney wurde mit seinen Zeichentrickfiguren zum beliebtesten Filmemacher Amerikas und zum "Märchenonkel der Nation". Am 5. Dezember wäre er 120 Jahre alt geworden, am 15. Dezember ist er seit 55 Jahren tot. Grund genug, spannende Fakten, die Sie vielleicht noch nicht wussten, rund um sein Lebenswerk zusammenzutragen.

Was Sie vielleicht nicht über Walt Disney wussten

Disneys Leidenschaft galt auch den Zügen, seit Kindheitstagen war er von der Eisenbahn fasziniert. So soll auch die Idee zur berühmten Mickey Mouse, die ursprünglich eigentlich Mortimer heißen sollte, auf einer Zugreise von New York nach Los Angeles entstanden sein. Übrigens, Mickeys Ohren richten sich immer direkt zum Zuschauer, sie drehen sich nie mit seinem Körper. Besonders süß: Die Menschen, die Mickey Mouse und Minnie Mouse in den 1930er Jahren ihre Stimmen liehen, sind im realen Leben verheiratet gewesen.

Insgesamt 63 Mal wurde Walt Disney für einen Oscar nominiert und mit 22 Gewinnen plus vier Ehrenauszeichnungen ist er absoluter Rekordhalter.

"Schneewittchen und die sieben Zwerge" (1937) war die erste abendfüllende Animationsproduktion und Disney wurde dafür mit einem Oscar in voller Größe sowie sieben "Zwergen"-Oscars ausgezeichnet. Selbst Adolf Hitler zeigte da eine weiche Seite, er war ein großer Fan dieses Films. Er soll sogar die Zwerge nachgezeichnet haben.