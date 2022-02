Rufe nach Aus für Gratis-Tests werden lauter

"Keine wirkliche Teststrategie"

Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl will angesichts der nun geltenden Impfpflicht auch die Gratis-Tests hinterfragen. Derzeit sei die Pandemie zwar noch nicht am Abflachen, meinte sie im Ö1-"Mittagsjournal" am Samstag. Daher sei es jetzt noch wichtig, den Menschen die noch bis Ende März abgesicherte Möglichkeit zum Gratis-Testen zu geben. "Danach müssen wir noch einmal hinschauen." Es gebe ein Impfpflichtgesetz, und damit stelle sich die Frage, ob Ungeimpfte gratis testen können, um ins Wirtshaus zu gehen. Jedenfalls kostenfrei bleiben müssten aber die Screenings in Kindergärten und Schulen.

Auch Epidemiologe Gerald Gartlehner stellt die Gratis-Tests infrage: Alle, die sich nicht an das Gesetz halten und ungeimpft bleiben würden, würden dennoch gratis Tests vom Staat bekommen, um einkaufen oder in die Gastro zu gehen. "Und das alleine ist schon widersprüchlich." Es gebe "keine wirkliche Teststrategie". Jeder teste, "wie er oder sie das will". Das führt dem Experten zufolge dazu, dass für diejenigen, die es wirklich brauchen, die Testergebnisse zu spät zur Verfügung stehen.

Die heimische Teststrategie war Mitte Jänner Thema bei Beratungen des Corona-Krisenstabs Gecko. Mediziner wie die Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl und der Infektiologe Günter Weiss haben das breite Testen insgesamt infrage gestellt. Generalmajor Thomas Starlinger, der in der Gecko-Untergruppe zum Testen sitzt, meinte, man werde gezwungen sein, Schwerpunkte in gewissen Bereichen zu setzen