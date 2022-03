Land NÖ reduziert Impfangebote und stellt Gemeindeteststraßen ein

Pernkopf sei geimpft und habe milde Symptome, berichtete ein Sprecher aus seinem Büro. Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) schilderte die momentan schwierge Situation rund um die Corona-Maßnahmen. Just zum Zeitpunkt des Falls fast aller 3-G-Kontrollen und dem Wechsel zum dritten Gesundheitsminister mitten in der Pandemie seien noch dazu rund um höchste Infektionszahlen viele Fragen der unmittelbaren Zukunft offen. „Wir wissen nicht, ob die Impfpflicht jetzt tatsächlich so umzusetzen ist, wie das im Nationalrat beschlossen worden ist. Noch immer fehlt die Verordnung“, verwies Königsberger-Ludwig auf den 15. März, ab dem Nichtgeimpfte eigentlich mit Strafen rechnen müssten.

1.500 im Contact-Tracing

Vor allem in NÖ, wo das Contact-Tracing bislang flächendeckend während der gesamten Pandemiezeit durchgezogen worden ist, stelle sich nun die Frage, ob diese personalintensive Arbeit weitergeführt werden müsse. „Einerseits haben wir offene Diskotheken ohne Eintrittskontrolle, anderseits sind in Niederösterreich allein im Contact-Tracing 1.500 Menschen beschäftigt“, so die Gesundheitslandesrätin.