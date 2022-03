Die Bäume sind weg: Protest der St. Pöltner Kaufleute blieb ungehört

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden

Entsetzen herrscht bei den Kaufleuten in der Schreinergasse in St. Pölten. Um halb sechs Uhr in der Früh rückten Arbeiter mit Motorsägen an und fällten drei Bäume. Um die restlichen zwei Bäume wollen die Unternehmer jetzt kämpfen, Aktivistin Ulrike Nesslinger fungiert seit Montagfrüh sogar als "Schutzschild".